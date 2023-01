Das waren die letzten Worte von Papst Benedikt XVI. (†95)

Papst Benedikt XVI (✝95). ist tot – diese Nachricht erschütterte zum Jahreswechsel die ganze Welt. Der emeritierte Papst ist im Vatikan verstorben, nachdem sein Gesundheitszustand sich in den vergangenen Tagen enorm verschlechtert hatte. Die katholische Kirche und all ihre Anhänger sind derzeit in großer Trauer um ihr einstiges Oberhaupt. Doch diese Nachricht wird der Gemeinde sicherlich etwas Trost spenden: Benedikts letzte Worte sind veröffentlicht worden.

Vatican News berichtet jetzt: Eine Krankenschwester habe die letzte Aussage des Verstorbenen um etwa 3 Uhr morgens vernommen – rund sechs Stunden, bevor er für tot erklärt worden ist. Demnach habe Benedikt "Signore ti amo" gesagt, was übersetzt "Herr, ich liebe dich" bedeutet. Sein Privatsekretär Georg Gänswein erklärte dem Medium: "Er hat mit dünner Stimme, aber deutlich wahrnehmbar gesprochen. Es waren seine letzten verständlichen Worte, denn danach war er nicht mehr in der Lage, sich auszudrücken."

Bevor Benedikt XVI. beigesetzt wird, wurde er nun im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan aufgebahrt – heute soll sein Leichnam dann im Petersdom aufgebahrt werden, wo sich Besucher dann von ihm verabschieden können. Der Trauergottesdienst sowie die Beisetzung sind für Donnerstag angesetzt.

Anzeige

Getty Images Papst Benedikt XVI. im April 2014 im Vatikan

Anzeige

Getty Images Papst Benedikt XVI. an Heiligabend 2009

Anzeige

Getty Images Papst Benedikt XVI. im September 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de