Nach Katha-Aus: Wünscht sich Eric Sindermann neue Freundin?

Ist Eric Sindermann (34) mittlerweile bereit für eine neue Liebe? Der Reality-TV-Star hatte in der vergangenen Staffel von Das Sommerhaus der Stars für Aufsehen gesorgt. Vor laufender Kamera hatten sich der Modedesigner und seine Freundin Katharina Hambuechen getrennt. Nach dem Liebes-Aus lieferten sich die beiden eine öffentliche Schlammschlacht. Wünscht sich Eric trotz der ganzen Geschehnisse nun eine neue Partnerin? Darüber sprach er jetzt.

Auf Instagram stellte sich der 34-Jährige nun den Fragen seiner Community. Ein Fan wollte dabei von ihm wissen, ob er gerne wieder in einer Beziehung wäre. "Ganz klar, nein! Ich habe große Bindungsängste und vertraue keiner Frau mehr so richtig", gab er ehrlich zu. Eric glaube, es werde noch eine ganze Weile dauern, bis er wieder bereit für eine neue Partnerin sei. "Habe das Gefühl, dass keine Frau, die ich in letzter Zeit gedatet habe, ernsthaft an mir interessiert war", führte er weiter aus.

An Dating-Angeboten scheint es jedenfalls nicht zu mangeln. Erst im Oktober hatte der Handballprofi im Interview mit Promiflash ausgeplaudert, dass in seinem Liebesleben ziemlich viel los sei: "Ich bin auf Tinder vertreten, Instagram... überall. Ich treffe mich viel mit Frauen, ich habe Spaß. Ich finde auch, das habe ich mir jetzt gerade verdient."

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann beim Sommerhaus-Wiedersehen

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Anzeige

Splash News / ActionPress Eric Sindermann, Sommerhaus-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de