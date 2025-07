Eric Sindermanns "The Ultimate Hype"-Kampf wurde abgesagt

Eric Sindermann (36) musste eine herbe Enttäuschung hinnehmen: Sein geplanter Boxkampf gegen Diogo Sangre (30) am 4. Oktober im Rahmen des Events "The Ultimate Hype" in Oberhausen wurde abgesagt. Gegenüber seinen Fans auf Instagram zeigte sich der Realitystar schwer enttäuscht und richtete deutliche Worte an seinen ursprünglichen Gegner. "Was bist du für eine M*schi? Was ist mit meinem Titelkampf?", schrieb Eric wütend. Eric erklärte, er habe monatelang hart auf den Kampf hingearbeitet und viel geopfert. Nun fühle er sich vor den Kopf gestoßen und kündigte an, sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Der 36-Jährige berichtete weiter, wie intensiv er sich auf den Kampf vorbereitet hatte. Neben dem täglichen Training habe er auch seine Gewohnheiten verändert – keinen Alkohol mehr angerührt und über sechs Kilogramm abgenommen. Umso größer sei jetzt seine Enttäuschung über die kurzfristige Absage. Für ihn sei das Ganze "die größte Frechheit", die er bisher im TV erlebt habe, ließ der Designer seine Follower wissen. Von Diogo, der sich bisher nicht öffentlich zu den Gründen der Absage geäußert hat, fehlt bislang eine Stellungnahme.

Für Eric ist es nicht das erste Mal, dass er Schlagzeilen mit Aufregung in der Boxszene macht. Bereits bei einem früheren Fame Fighting-Event in Bonn hatte er für Aufsehen gesorgt, als er seinen Kontrahenten Mike Heiter (33) mit einem gezielten Schlag besiegte. "Ich hoffe, dass ich jetzt die Fans von Mike für mich gewinne", witzelte der Modedesigner selbstbewusst nach dem gewonnenen Kampf.

ActionPress Eric Sindermann bei der Podcast-Premiere von Gina-Lisa Lohfink in Berlin

ActionPress Diogo Sangre, Realitystar

Getty Images Mike Heiter, Reality-TV-Star

