Box-Drama: Eric Sindermann will nur noch Hundefutter essen

Eric Sindermann (36) hebt seinen Hungerstreik wegen eines abgesagten Boxkampfes auf ein neues Level. Zwar wird der Realitystar jetzt wieder etwas zu sich nehmen, doch das ist wohl alles andere als appetitlich. In einem Instagram-Reel erzählt er seinen Fans, dass er zwar jetzt einen Anruf vom Veranstalter des Box-Events "The Ultimate Hype" bekommen habe und zu dessen Standort in Düsseldorf zitiert wurde, aber einen Vertrag habe er noch nicht. Also greift Eric zu harten Maßnahmen: "Ich werde jetzt Folgendes tun: Bis ich nicht den Vertrag unterschrieben habe und sie mir keinen Vertrag anbieten, werde ich nur noch Hundefutter essen und mir ist scheißegal, was ihr denkt."

Der Anruf kam, nachdem Eric rund zwei Tage im Hungerstreik war. "Ich wurde gerade aus Düsseldorf von 'The Ultimate Hype' angerufen und soll sofort dorthin kommen. Ich habe auf diesen Anruf heute den ganzen Tag gewartet. Aber Leute, auch wenn ihr vielleicht denkt, es ist positiv – vor zwei Monaten wurde mir auch das Gleiche erzählt und ich war auch dort [...]. Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen", findet der ehemalige Das große Promi-Büßen-Kandidat. Das Hundefutter soll ihm jetzt vor allem Kraft und Konzentration für die Zugfahrt geben. Die User finden die Aktion aber alles andere als lustig. "Und woanders leiden Kinder unter Hungersnot... Komm mal klar, absolut lächerlich", meint ein Nutzer, und ein anderer schreibt: "Unmöglich. Eric, werde bitte erwachsen."

Bei "The Ultimate Hype" sollte Eric ursprünglich gegen Diogo Sangre (30) antreten. Doch dann wurde der Kampf aus bisher unbekannten Gründen abgesagt. Der 36-Jährige fühlte sich seiner Ehre beraubt und forderte mit dem Hungerstreik Gerechtigkeit. Doch die Auswirkungen dieser drastischen Maßnahmen merkte er schon am zweiten Tag. "Ich bin jetzt genau seit zwei Tagen ohne Essen und ihr könnt es euch nicht vorstellen. Mir geht es so schlecht", erzählte er seinen Followern. Vor allem der Kopf und der Magen machten ihm zu schaffen: "Ich habe solche krassen Kopfschmerzen. Habe auch in der Leisten- und Magengegend Schmerzen."

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Juli 2025

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Januar 2025

ActionPress Eric Sindermann, Februar 2024