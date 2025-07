Hungerstreik Tag zwei: Eric Sindermann leidet Schmerzen

Weil sein Boxkampf bei der Veranstaltung "The Ultimate Hype" abgesagt wurde, wollte Eric Sindermann (36) für Gerechtigkeit kämpfen – und trat in den Hungerstreik. Aber schon am zweiten Tag hat der Realitystar mit den Auswirkungen zu kämpfen. "Ich bin jetzt genau seit zwei Tagen ohne Essen und ihr könnt es euch nicht vorstellen. Mir geht es so schlecht", jammert er bei Instagram. Durch den Entzug von Essen habe er vor allem Schmerzen, die ihn quälen: "Ich habe solche krassen Kopfschmerzen. Habe auch in der Leisten- und Magengegend Schmerzen." Seine Gedanken kreisen nur noch um das Thema Essen, so Eric.

Mittlerweile erscheine Eric sogar das Futter für seinen Hund appetitlich. "Ich rieche hier dran und es riecht gut", meint er weiter und schnuppert in seinem Reel direkt mal an der Dose Hundefutter. "Selbst wenn ich hier jetzt diese Kaninchenohren rieche, es riecht gut. Man denkt nur noch an Essen. Genau das Gleiche mit diesen Hühnerbeinen und diesen Rehohren", lamentiert er weiter. Dass sich das alles auszahlen wird – davon ist Eric aber überzeugt: "Für viele von euch bin ich jetzt schon ein Held, weil ich wirklich für meine Rechte kämpfe, weil ich durchziehe und ich wurde betrogen."

Warum genau Erics Kampf abgesagt wurde, ist derweil nicht ganz klar. Eigentlich sollte er gegen seinen Reality-Kollegen Diogo Sangre (30) antreten. Seiner Enttäuschung machte der 36-Jährige im Netz lautstark Luft: "Was bist du für eine M*schi? Was ist mit meinem Titelkampf?" Er fühle sich vor den Kopf gestoßen, weil er selbst so intensiv daran gearbeitet habe, bestmöglich auf den Kampf vorbereitet zu sein. Eric habe hart trainiert, auf Alkohol verzichtet und unterm Strich sechs Kilogramm abgenommen. Die Absage sei "die größte Frechheit". Aus dem Grund entschied er sich einige Tage danach, den Hungerstreik anzutreten. "Der Hungerstreik hat begonnen. Ab heute keine Nahrung mehr, bis endlich Klartext gesprochen wird. Ich fordere nur eines: Gerechtigkeit", betonte Eric.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann mit seinem Hund Napoleon

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2024