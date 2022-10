Blumen im Müll: Kein Happy End bei Sommerhaus-Eric und Katha

Damit scheint sich die Hoffnung auf ein Liebescomeback zwischen Eric Sindermann (34) und Katharina Hambuechen endgültig in Luft aufzulösen! Der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat und die Analystin trennten sich noch während ihrer Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme. Danach lieferten sie sich eine öffentliche Schlammschlacht und machten sich immer wieder heftige Vorwürfe. Dass Eric und Katha wieder zueinanderfinden, scheint ausgeschlossen: Sie hat offenbar ein Versöhnungsangebot abgelehnt!

Am Dienstag wurde in Köln das Sommerhaus-Wiedersehen gedreht, bei dem alle Kandidaten – inklusive Eric und Katha – wieder aufeinandertrafen. Am Abend hatte die Düsseldorferin in ihrer Instagram-Story ein Foto von einem Blumenstrauß in einer Mülltüte geteilt. Kam dieser etwa von ihrem Verflossenen? Vermutlich schon! Zumindest zeigte Eric in seiner Story eine Moderationskarte mit der Aufschrift "Das Sommerhaus der Stars" und eine Friedenstaubenfigur. "Leider wurde sie nicht angenommen!", schrieb er bekümmert dazu.

Darüber hinaus erzählte Eric, dass der Dreh für ihn nicht leicht gewesen sei. "Ich fühle mich heute ganz schön down, muss ich sagen, auch ein bisschen traurig", berichtete der Designer. Es sei am Dienstag keine leichte Situation für ihn gewesen – schließlich habe er große Gefühle für Katha gehabt. "Und wenn dann so ein unschöner Abschied am Ende des Tages kommt, ist das nicht ganz so easy!", fasste er zusammen.

Instagram / katha.hambu Katha Hambuechens Blumenstrauß

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermanns Friedenstaube

Das Sommerhaus der Stars, RTL Katharina Hambuechen in "Das Sommerhaus der Stars"

