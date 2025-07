Eric Sindermann tritt wegen Kampfabsage in den Hungerstreik

Eric Sindermann (36) wollte eigentlich am 4. Oktober beim Event "The Ultimate Hype" in Oberhausen in den Ring steigen. Doch der Kampf gegen Diogo Sangre (30) wird nicht stattfinden. Für den ehemaligen Handballspieler ist dies geradezu eine Majestätsbeleidigung. Um die Veranstalter doch noch umzustimmen, hat er nun eine radikale Maßnahme ergriffen. Am Dienstag erklärte der Modemacher auf Instagram: "Der Hungerstreik hat begonnen. Ab heute keine Nahrung mehr, bis endlich Klartext gesprochen wird. Ich fordere nur eines: Gerechtigkeit." 24 Stunden später zieht er das Hungern nach eigenen Angaben immer noch durch, auch wenn die Begleiterscheinungen heftig sind. Er habe Kopfschmerzen und leide unter Schwindel.

Eric bittet seine Fans nun, die Veranstalter des Boxevents auf seine Aktion aufmerksam zu machen. Er brauche den Vertrag vor allem aus finanzieller Not und sei bereit, auch gegen andere Gegner als Diogo anzutreten. Um seine Mission zu verdeutlichen, teilte der Berliner ein KI-generiertes Foto, auf dem er Mahatma Gandhi die Hand reicht. Seiner Meinung nach seien sie schließlich beide Freiheitskämpfer. Laut einigen Followern schießt Dr. Sindsen damit allerdings übers Ziel hinaus. "Sich mit Gandhi auf eine Stufe zu stellen... Jetzt habe ich alles gesehen", kommentiert ein User.

Auch wenn Erics Kampf vorerst auf Eis liegt, wird Diogo trotzdem bei "The Ultimate Hype" mitmachen. So viel verrät der Tattoo-Liebhaber auf Social Media und zeigt auch seine Trainingseinheiten für seinen Kampf. In einem Video berichtet er: "Ich möchte das ganz klar sagen. [...] Ich habe nicht abgesagt. Ich habe einfach nie zugesagt. Eric war nur im Gespräch." Sein wahrer Gegner steht demnach schon fest, wird allerdings vorerst geheim gehalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Juni 2025