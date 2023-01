"Als Freunde": Lamar Odom will Khloé K. zum Dinner ausführen

Lamar Odom (43) schwärmt immer noch von Khloé Kardashian (38)! Von 2009 bis 2016 war der ehemalige Basketballspieler mit der Reality-TV-Persönlichkeit verheiratet. Während der jahrelangen Romanze hatte der Sportler mit Rückfällen seiner Drogensucht zu tun. 2015 wurde er sogar bewusstlos nach einer Überdosis Kokain ins Krankenhaus eingeliefert. Trotz des Liebs-Aus der beiden wäre Lamar bereit, mit seiner Ex gemeinsam essen zu gehen!

In einem neu veröffentlichten Trailer der Doku "Lamar Odom: Sex, Drugs & Kardashians" verrät der Star, dass er mit dem Gedanken, mit seiner Ex befreundet zu sein, noch nicht abgeschlossen habe. Jedoch scheint Lamar etwas bange dabei zu sein, die The Kardashians-Bekanntheit zu fragen. "Ich würde Khloé einfach gerne zum Essen ausführen – als Freunde", sagt er. Lamar erklärt, dass er bisher einfach "zu schüchtern" gewesen sei, seiner ehemaligen Ehefrau die Hand für ein gemeinsames Essen zu reichen. "Ich bin Skorpion und ich hasse es, wenn man Nein sagt und mich abweist. Ich habe Angst", so der 43-Jährige.

Die Ehe der zwei wurde vor allem von Lamars Drogenkonsum überschattet. In einem weiteren Ausschnitt bereut er sein damaliges Verhalten gegenüber seiner ehemaligen Frau. "Ich meine, hinter den Kulissen habe ich ihr einiges zugemutet", erklärt er.

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian, September 2009

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im Mai 2012 in Century City

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im November 2011

