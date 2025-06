39.000 Euro Mietschulden: Lamar Odom muss sein Haus räumen

Lamar Odom (45) steckt aktuell in Schwierigkeiten: Der ehemalige NBA-Star wurde gerichtlich angewiesen, sein Haus in Los Angeles zu räumen, nachdem er drei Monate keine Miete gezahlt hatte. Laut der Klage, die New York Post vorliegt, hatte Lamar mit dem Zwischenvermieter mündlich vereinbart, monatlich 15.000 Dollar (rund 13.100 Euro) für das Anwesen in Los Angeles zu zahlen. Doch seit Januar soll er angeblich keinen Cent überwiesen haben! Insgesamt über 45.000 Dollar (mehr als 39.000 Euro) Mietschulden soll er angehäuft haben.

Mehrere Zahlungsaufforderungen sowie eine endgültige Mietkündigungsmitteilung des Zwischenvermieters im März blieben von dem Sportler angeblich unbeantwortet, weswegen die Inhaber – die Immobilienfirma Executive Recovery Group Inc. – wieder den Besitz der Immobilie erhielten. Sie schickten ihm erneut Zahlungsaufforderungen und forderten Lamar schließlich auf, das Haus unverzüglich zu räumen. Bislang gab es von dem 45-Jährigen keinerlei öffentliche Stellungnahme dazu. Es ist nicht bekannt, wo er mittlerweile wohnt.

Lamar wurde als Basketballspieler bekannt, sorgte aber vor allem mit seiner Beziehung zu Khloé Kardashian (40) für Aufsehen. Die beiden hatten sich 2009 das Jawort gegeben und ließen sich 2016 offiziell scheiden. Die Reality-Bekanntheit hatte die Scheidung zuvor aufschieben lassen, um ihrem damaligen Mann bei seiner lebensbedrohlichen Opiatüberdosis 2015 beizustehen. Damals wurde Lamar bewusstlos in einem Bordell gefunden und lag anschließend vier Tage im Koma. Er erlitt zwölf Schlaganfälle und sechs Herzinfarkte während dieser Zeit, doch konnte sich davon komplett erholen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lamarodom Lamar Odom, ehemaliger Basketballspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im Mai 2012

Anzeige Anzeige