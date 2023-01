Bachelor-Fans ungeduldig: Sie wollen neuen TV-Kavalier sehen

Wann wird endlich der neue Bachelor bekannt gegeben? Die Realityshow flackert in Deutschland bereits seit über zehn Jahren über die Bildschirme. Konzept der Sendung ist, dass ein Junggeselle unter 20 Single-Frauen seine Auserwählte finden soll. Jedes Jahr fiebern die Zuschauer dem Start der Show ungeduldig entgegen. Besonders spannend ist natürlich, welcher Mann die Rosen verteilen darf. Dieses Jahr lässt der Sender sich mit der Verkündung ungewöhnlich viel Zeit – und die Fans sind genervt!

Auf Instagram wünscht die Produktion ihren Followern ein Frohes Neues Jahr. Doch statt dies zu erwidern oder sich zu bedanken, beschweren sich viele User über das Ausbleiben der Ankündigung des diesjährigen Rosenkavaliers. "Wann wird endlich der neue Bachelor verkündet?", schreibt ein User. "Wie wäre es denn mal, wenn ihr endlich darauf antwortet, was euch mehr als nur einige Leute fragen? Was ist mit der neuen Staffel der Bachelor?", ärgert sich ein weiterer.

Für gewöhnlich geht die Sendung im Januar an den Start. Der Bachelor aus dem vergangenen Jahr, Dominik Stuckmann (30), wurde bereits im Dezember vor der Ausstrahlung bekannt gegeben. Die Teilnahme seines Vorgängers Niko Griesert (32) war sogar schon im November verkündet worden. Worauf wartet RTL? Es wird spekuliert, dass der Sender die Bühne dem Dschungelcamp, welches nach zweijähriger Pause wieder in Australien startet und Dieter Bohlens (68) DSDS-Comeback überlassen will.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Die Bachelor-Girls in der zweiten Nacht der Rosen

Anzeige

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor

Anzeige

Instagram / nikogriesert Niko Griesert im September 2021

Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich der Sender so viel Zeit lässt mit der Ankündigung? Ich finde es den Fans gegenüber unfair! Mir ist es eigentlich egal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de