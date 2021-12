Bald geht es wieder los! Auch in diesem Jahr wird ein heiß begehrter Junggeselle wieder die Frau seiner Träume im TV suchen: Der Bachelor. Am 26. Januar geht die Datingshow in die zwölfte Runde. Wer der attraktive Rosenverteiler sein wird, war bislang aber noch nicht bekannt – bis jetzt! Der Unternehmer Dominik Stuckmann wird dieses Jahr auf große Liebessuche gehen!

Auf dem Instagram-Account der Show wurde nun der muskulöse Frauenschwarm vorgestellt: Der IT-Spezialist und Unternehmer ist 29 Jahre alt und ist 1,90 Meter groß. In seiner Freizeit spielt er gerne Tischtennis, Fußball und angelt – Single ist der auf Gran Canaria und Frankfurt am Main lebende Hottie seit neun Monaten.

Ob die diesjährige Staffel genau so spannend wird wie die vergangene, bleibt abzuwarten – der Bachelor 2020, Niko Griesert (31), sorgte nämlich für ordentlich Zündstoff. Der schmiss Kandidatin Michèle de Roos vor dem Finale raus, holte sie dann aber wieder zurück – nur um sie dann im Finale wieder nach Hause zu schicken. Heute sind die beiden aber trotzdem ein Paar.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei RTL+.

TVNow Bachelor Niko und die Kandidatinnen in Woche fünf

TVNow Niko Griesert im Bachelor-Halbfinale

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

