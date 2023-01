Letztes Interview: Rosi Mittermaier (†72) war zuversichtlich

So positiv war Rosi Mittermaier (✝72) eingestellt! Am heutigen Donnerstagmorgen wurde bekannt, dass die deutsche Skirennläuferin, die liebevoll "Gold-Rosi" genannt wurde, im Kreise ihrer Familie verstorben ist. Die Sport-Ikone, die zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen im Jahr 1976 holen konnte, erlag einer schweren Krankheit. In einem ihrer letzten Interviews anlässlich ihres 70. Geburtstages blickte Rosi noch ganz zuversichtlich in die Zukunft.

Gegenüber Abendzeitung München offenbarte sie im August 2020: "Ich habe vor zehn Jahren zum Sechzigsten gesagt, dass ich froh bin um jeden Tag, an dem ich in der Früh aufwache. Und das gilt natürlich jetzt auch noch." Weiter betonte Rosi optimistisch: "Ich lasse mich überraschen. Ich freue mich sehr auf das, was jetzt noch kommt. Vor allem darauf, unsere Enkelkinder aufwachsen zu sehen. Und das hoffentlich noch ganz, ganz lang." Ihr Sohn Felix Neureuther (38) schenkte ihr 2017 und 2020 je ein Enkelkind.

Auf die Frage hin, ob sie gerne noch mal jung wäre, hatte Rosi eine klare Antwort: "Um Gotteswillen, nein. Alles zu seiner Zeit. Und ich bin gerne in meinem Alter." Abschließend witzelte sie: "Ich bin auch froh, dass ich mich mit der ganzen Digitalisierung nicht beschäftigen muss... Ich war noch nie in meinem Leben im Internet, ich wüsste gar nicht, wie ich eine E-Mail öffnen könnte."

Christian Neureuther, Felix Neureuther und Rosi Mittermaier bei einer Gala in München, Oktober 2016

Rosi Mittermaier, 2014

Rosi Mittermaier bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck, 1976

