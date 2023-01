Logan Lerman freut sich auf die neue "Percy Jackson"-Serie

Nicht bloß die Fans sind total gespannt! Knapp zehn Jahre ist es nun schon her, dass Logan Lerman (30) das letzte Mal in die Rolle des Halbgotts Percy Jackson in den gleichnamigen Filmen geschlüpft ist. Die Fantasy-Buchreihe von Rick Riordan (58) ist zu einem großen Erfolg geworden, was von den Verfilmungen nicht unbedingt gesagt werden kann. Disney wagt sich jedoch nun an einen weiteren Versuch und kündigte an, eine Serie zu den Büchern in Zusammenarbeit mit dem Autor herauszubringen. Das hält Logan Lerman von der neuen "Percy Jackson"-Serie!

"Es ist Rick Riordan. Die Serie wird genau so sein, wie sie sollte und ich hoffe, dass Fans sie mögen werden", sagt der Schauspieler gegenüber ComicBook.com. Selbstverständlich werde auch er sich die Neuauflage ansehen. "Ich bin gespannt zu sehen, was sie anstellen werden. Ich habe keine Zweifel daran, dass es fantastisch werden wird", fügt der "Vielleicht lieber morgen"-Darsteller voller Vorfreude hinzu.

Mittlerweile ist der 30-Jährige aus der Rolle des Percy herausgewachsen. Der Protagonist soll nun von Walker Scobell dargestellt werden. Ratschläge für den jungen Schauspieler habe Logan nicht. "Er ist wirklich talentiert", gibt er zu. Allein es zu genießen, Teil von so etwas zu sein, lege der Kalifornier seinem Nachfolger ans Herz.

ActionPress Ein Poster von "Percy Jackson: Diebe im Olymp" 2010

ActionPress Eine Szene aus "Percy Jackson" 2010

Netflix / Monica Schipper Walker Scobell, Schauspieler

