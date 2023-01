Deshalb zeigt "Love Island"-Andrina ihren neuen Freund nicht

Andrina Santoro (30) scheint ihr Liebesglück lieber privat genießen zu wollen! Ende Dezember bestätigte die ehemalige Schweizer Bachelorette mit einem süßen Video im Netz, dass sie nach ihrer Love Island-Turtelei mit Martin Fuhsy wieder vergeben ist. Allzu viele Details gab der Reality-TV-Star über seine neue Beziehung aber nicht preis. In dem Clip war noch nicht einmal das Gesicht ihres neuen Partners zu erkennen. Doch warum zeigt Andrina ihren Freund eigentlich nicht? Darüber sprach sie jetzt!

In ihrer Instagram-Story erklärte die 30-Jährige nun ihre Entscheidung. "Also zurzeit fühlt sich das so richtig an", meinte sie. Andrinas Partner sei auf Social Media sowieso kaum aktiv und sie habe in den vergangenen Jahren zudem bereits viele öffentliche Beziehungen gehabt. "Ich möchte das einfach nicht mehr so", stellte die Fitness-Influencerin klar.

Wie lange Andrina schon mit ihrem Freund zusammen ist, ist bislang nicht bekannt. Im Juli vergangenen Jahres hatte sie aber offenbar noch ihr Single-Dasein genossen. "Ich bin Single und alles passt so weit. Ich bin nicht auf der Suche, aber wenn der Passende kommt, dann sage ich auch nicht 'Nein'", hatte sie betont.

