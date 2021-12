Ist Andrina Santoro (29) noch zu haben? Die Fitness-Influencerin war vor einigen Wochen als Kandidatin bei Love Island zu sehen. In der Liebesvilla waren sie und Martin Fuhsy ein Herz und eine Seele. Nach der Show wurde aus den einstigen Turteltauben allerdings kein Paar – Andrina schoss den Gütersloher ab. Aber hat sich die Schweizerin nach der gescheiterten Liaison wieder ins Datingleben gestürzt?

In Andrinas Instagram-Story wollten die Fans ihr entlocken, ob sie wieder dabei ist, einen Mann näher kennenzulernen. Doch die Brünette betonte, dass sie derzeit keine Zeit für die Liebe habe: "Ich stürze mich momentan in meine Arbeit und habe gerade nicht so den Kopf für Dating." Das ändert nur nichts daran, dass sie sich offenbar trotzdem einen Partner an ihrer Seite wünscht. "Natürlich würde ich gerne jemanden kennenlernen und bin auch offen dafür. Aber diesen Gedanken 'Ich muss jetzt' habe ich weggelegt", erzählte sie. Die TV-Bekanntheit mache sich keinen Druck und lasse alles auf sich zukommen. "Die meisten Dinge im Leben kommen sowieso unerwartet. Warum also nicht auch mein Traummann?", gab sie sich zuversichtlich.

Auch ihr Ex-Flirt Martin beteuerte zuletzt, dass er trotz Andrinas Korb positiv in die Zukunft blicke. "Man lebt nur einmal. Es ist so, dass man Dinge nicht planen kann. Genießt den Augenblick", gab der Personalberater seiner Community mit auf den Weg. Er wollte sich damals von seinem Herzschmerz wohl nicht die Laune vermiesen lassen.

RTLZWEI / Thomas Reiner Martin Fuhsy und Andrina Santoro beim "Love Island"-Finale

Instagram / andrinafit Andrina Santoro, "Love Island"-Kandidatin 2021

Instagram / fuhsanic Martin Fuhsy im April 2021 in Amsterdam

