Läuft da was zwischen Mischa Mayer (30) und Andrina Santoro (29)? Aktuell urlauben beide Love Island-Bekanntheiten auf Ibiza. Während sich der Muskelmann erst Anfang April von seiner Freundin Samantha Abdul (32) getrennt hatte, geht die Fitness-Influencerin schon seit Oktober wieder als Single durchs Leben. Dass die beiden sich nun auf der Baleareninsel getroffen und offenbar eine gute Zeit miteinander verbracht haben, ist auch ihren Followern nicht entgangen. Sie fragen sich: Bandeln Mischa und Andrina etwa miteinander an?

Mischa ist aktuell mit seinem Buddy und Dschungelkönig Filip Pavlovic (27) im Urlaub. Andrina feierte zusammen mit Isabell Kremer den 25. Geburtstag von Jolene Jäger auf der Partyinsel. Am Sonntagabend kreuzten sich dann die Wege der zwei Gruppen in einer Bar. Vor allem die schöne "Love Island"-Siegerin schien sich prächtig mit dem Ex-Promi Big Brother-Kandidaten zu verstehen. In Andrinas Instagram-Story waren später Mischas Füße neben ihren in einem Hotelzimmer zu sehen. Den Schnappschuss versah die durchtrainierte Beauty mit einem schwarzen Herz.

Für viele Follower war sofort klar: Andrina und Mischa kommen sich näher! Und offenbar hatte auch die Ex des Tattooliebhabers Samantha diesen Eindruck. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Hamburgerin am Morgen danach zu dem vielsagenden Song "Fuck You" von Lily Allen (37) tanzend und textete dazu "Wer's weiß, der weiß es." Andrina selbst erklärte am Mittag, dass sie sich lediglich einen Spaß mit ihrer Community erlaubt hätte: Mischas Schuhe habe in dem besagten Fotomoment Freundin Isabelle getragen, weil sie beide eine Wette verloren hätten. Ob sie die Situation nur retten wollte oder ihre Fans wirklich geprankt hat?

Instagram / andrinafit Andrina Santoro vermutlich mit Mischa Mayer

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer mit dunkler Hosen und Lederboots

Instagram / andrinafit Isabell Kremer, Jolene Jäger und Andrina Santoro auf Ibiza

