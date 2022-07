Nach Mischa-Gerüchten: Ist "Love Island"-Andrina vergeben?

Ist Andrina Santoro (29) wieder vom Markt? Die ehemalige Love Island-Kandidatin lernte in der Flirtshow Martin Fuhsy kennen. Aus dem Flirt wurde allerdings keine Beziehung – die Wege der beiden trennten sich nach der Show wieder. Daraufhin machten Gerüchte die Runde, dass zwischen der Influencerin und dem Reality-TV-Star Mischa Mayer (30) etwas laufen soll. Das dementierten die beiden aber direkt. Hat Andrina inzwischen ihr Liebes-Glück gefunden oder ist sie weiterhin solo unterwegs?

Das fragte sich auch ein neugieriger Follower und stellte ihr die Frage in einem Q&A auf Instagram. "Ja, ich bin Single und alles passt so weit. Ich bin nicht auf der Suche, aber wenn der Passende kommt, dann sage ich auch nicht 'Nein'", betonte Andrina. Sie habe allerdings gelernt, alleine glücklich zu sein.

Außerdem dürfte Andrina auch ohne Partner aktuell voll ausgelastet sein – immerhin läuft es bei ihr beruflich gerade wie am Schnürchen. Im Dezember machte sie nämlich auf Instagram deutlich, dass ihr Job momentan viel Zeit in Anspruch nehme: "Ich stürze mich momentan in meine Arbeit und habe gerade nicht so den Kopf für Dating."

Anzeige

Instagram / andrinafit Andrina Santoro, "Love Island"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / andrinafit Andrina Santoro im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / andrinafit Andrina Santoro, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de