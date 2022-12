"Love Island"-Beauty Andrina Santoro ist wieder vergeben!

Andrina Santoro (30) könnte wohl kaum glücklicher sein! Die ehemalige Schweizer Bachelorette wollte 2021 bei Love Island die große Liebe finden. Sie verstand sich ziemlich gut mit Martin Fuhsy, doch letztendlich reichten die Gefühle nicht aus – die beiden gingen nach den Dreharbeiten getrennte Wege. Nach der kurzen Romanze wurde ihr eine Liaison mit Mischa Mayer (30) nachgesagt. Die beiden dementierten die Gerüchte aber direkt. Nun überrascht Andrina ihre Community jedoch mit tollen News: Sie ist wieder vergeben!

Auf Instagram postete die 29-Jährige ihren Jahresrückblick. Eine Sequenz des Videos sorgt dabei für besonders viel Aufmerksamkeit, denn: Andrina knutscht in dem Clip mit einem Mann! "Mein 2022. Und Leute, ihr habt nichts verpasst. Ich möchte nur mein Liebesleben nicht an die große Glocke hängen. Aber ja, ich bin glücklich vergeben", schrieb die Beauty dazu – und bestätigte damit, dass sie wieder in festen Händen ist. Um wen es sich bei ihrem neuen Partner handelt, gab sie aber nicht preis.

Die Fans und Promi-Kollegen freuten sich natürlich total über das Liebes-Outing – und drückten das auch in der Kommentarspalte unter dem Post aus. "Endlich! 2022 Happy End", jubelte beispielsweise die Reality-TV-Bekanntheit Melissa Damilia (27). Und auch die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin Christina Grass (34) scheint ihr die neue Liebe zu gönnen: "Wie schön!"

Instagram / andrinafit Andrina Santoro, "Love Island"-Kandidatin 2021

Instagram / andrinafit Andrina Santoro, Influencerin

Instagram / andrinafit Andrina Santoro, 2021

