Endlich löst Andrina Santoro (28) das Rätsel um sie und Martin Fuhsy! Bei Love Island schienen die zwei noch total verrückt nacheinander zu sein. Am Ende der Flirtshow schafften sie es sogar zusammen ins Finale und ergatterten den zweiten Platz. Hinterher betonten sie, dass sie sich auch im echten Leben näherkommen wollen. Doch schon nach rund zwei Wochen verkündete Andrina: Aus ihr und Martin wird kein Paar mehr! In seinem Statement deutete der Tattoo-Hottie an, dass diese Entscheidung von ihr ausging. Jetzt bestätigt Andrina: Sie wollte nicht mehr!

Das offenbart sie jetzt im YouTube-Interview mit Ramon Wagner. "Martin und ich hatten uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir uns nach der Show von null an kennenlernen möchten", schildert Andrina. Doch es sei ihm schwergefallen, sich auch daran zu halten: "Das war großer Druck von Martin, weil er kopfmäßig sehr viel weiter war. Er hat sich unsere Zukunft schon ausgemalt, war sich da ganz sicher. Er hat aber nicht gefragt, wie es mir damit geht, was ich fühle." Weiter erzählt die Fitness-Influencerin: "Ich habe mich immer mehr und mehr eingeengt gefühlt. Keine Luft mehr bekommen. Ich konnte irgendwann nicht mehr, das war zu viel. Ich konnte ihm nie das zurückgeben, was er mir gegeben hat."

Doch Martins intensive Gefühle seien nicht der einzige Grund gewesen, wieso Andrina mit der Gesamtsituation überfordert war: "Es war so ein Druck von außen. [...] Alle haben geschrieben: 'Ihr seid so ein Traumpaar!' Ich wollte Martin aber ohne diesen Druck kennenlernen. Ich war noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, wir haben eine Beziehung." Abschließend zieht sie ein knallhartes Fazit: "Er hat mir immer gesagt, ich bin seine Traumfrau – aber er ist nicht mein Traummann. Ich habe schnell gemerkt, dass das für mich in der realen Welt nicht zu 100 Prozent passt."

