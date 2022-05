Doch keine neue Liebe? Kürzlich vermuteten Fans, dass die Love Island-Stars Mischa Mayer (30) und Andrina Santoro (29) miteinander anbandeln könnten. Die beiden genießen nämlich aktuell unabhängig voneinander ihren Urlaub auf der spanischen Insel Ibiza. An einem Abend sollen sie sich dann in einer Bar über den Weg gelaufen sein, später waren Mischas Schuhe in Andrinas Story zu sehen. Grund genug für die Community zu glauben, dass die beiden sich näher gekommen sind. Doch Mischa findet nun deutliche Worte zu den Gerüchten.

In seiner Instagram-Story stellt der Influencer klar, wie er zu der Beauty steht. "Ich habe nicht mal mit meiner alten Beziehung abgeschlossen", äußert sich Mischa zu den Vermutungen der Fans und dementiert damit die entstandenen Gerüchte. "Wer mich wirklich kennt, weiß das auch!", führt Mischa weiter aus. An den Liebesgerüchten scheint also nichts dran zu sein.

Mischa und seine Ex Samantha Abdul (32) haben erst Anfang April ihre Trennung bekannt gegeben. "Wir sind nach einem Jahr an den Punkt gekommen, wo wir als einzelne Personen mit eigenen Träumen und Wünschen nicht gemeinsam weitermachen können und wir uns nicht länger im Weg stehen wollen", erklärte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin damals.

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, "Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / andrinafit Andrina Santoro, Influencerin

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Mischa Mayer und Samantha Abdul im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de