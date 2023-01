Gab "Bauer sucht Frau"-Denise ihrem Kind diesen "Tiernamen"?

Das sagen die Fans zu dem möglichen Namen von Denise Mundings Tochter. Bereits Anfang November bekam die Bäuerin ihren zweiten Nachwuchs mit Nils Dwortzak, den sie bei Bauer sucht Frau kennenlernte. Den Namen des Mädchens hielt sie jedoch lange Zeit geheim. Am Donnerstag hatte sie für ihre Follower auf Instagram ein Ratespiel veranstaltet, bei dem die Fans den Namen des Mädchens tippen konnten – Jersey leuchtete dabei als richtige Antwort grün auf. Bei den Promiflash-Lesern kommt dieser Name allerdings gar nicht gut an.

Laut einer Promiflash-Umfrage empfand ein Großteil der Leser den Namen wohl nicht als sonderlich vorteilhaft. Von 574 Teilnehmern (Stand 06. Januar 2023, 11:22 Uhr) voteten 82,9 Prozent (476 Votes) dafür, dass sich der Name eher für ein Tier als für einen Menschen eignen würde. Lediglich 17,1 Prozent (98 Votes) waren der Meinung, dass es sich bei Jersey um einen außergewöhnlichen und schönen Namen handelt.

Ob es sich bei Jersey nun aber tatsächlich um den Namen ihrer kleinen Tochter handelt, verriet Denise bisher nicht. Stattdessen teilte sie in ihrer Instagram-Story weitere Gedanken zu einem Kuchen, den sie ihrem Sohn zum Geburtstag backen wollte.

Instagram / denise_munding Denise Munding und ihre Tochter im November 2022

Instagram / denise_munding Denise Munding und ihre Tochter im November 2022

Instagram / denise_munding Denise und Nils mit ihrer Familie an Weihnachten 2022

