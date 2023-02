Wie kommt "Bauer sucht Frau"-Denise mit Baby-Alltag zurecht?

Haben sich Denise und ihre Lieben schon an das neue Familienmitglied gewöhnt? Die Influencerin hat bereits einen zwölfjährigen Sohn, der im November vergangenen Jahres großer Bruder geworden ist: Denise und ihr damaliger Bauer sucht Frau-Bewerber Nils durften eine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Neben der Kleinen muss sich das Paar aber auch weiterhin um die zahlreichen Tiere kümmern. Kommen sie gut mit ihrem neuen Alltag zurecht?

"Es wird von Tag zu Tag besser", plauderte Denise nun in ihrer Instagram-Story aus. Es habe in der jüngsten Vergangenheit viele Veränderungen gegeben. "So etwas braucht natürlich Zeit, bis alles funktioniert", gab die Nordrhein-Westfälin zu verstehen. Ihrer Familie gehe es momentan aber sehr gut: "Das Baby wächst und gedeiht." Auch ihr großer Sohn sei gerade ganz zufrieden.

Ob für Denise und Nils die Nachwuchsplanung nun abgeschlossen ist, ist unklar. Auf Nachfrage eines Followers deutete die Pferderwirtin mit einem Emoji an, dass sie noch nicht wisse, ob sie sich weitere Kinder wünscht. Auch das Thema Hochzeit scheint sie eher gelassen anzugehen – obwohl sie bereits seit über zwei Jahren mit Nils verlobt ist. Heiraten möchte sie ihn "vielleicht, wenn der richtige Zeitpunkt kommt."

Anzeige

Instagram / denise_munding Denise und Nils mit ihrer Familie an Weihnachten 2022

Anzeige

Instagram / denise_munding Denise Munding und ihre Tochter im November 2022

Anzeige

Instagram / denise_munding Denise Munding und Nils Dwortzak mit ihrem Baby

Anzeige

Glaubt ihr, dass Denise und Nils ihre Familie eines Tages noch vergrößern werden? Ja, davon gehe ich aus. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de