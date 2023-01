Nach Geburt: "Bauer sucht Frau"-Denise schwärmt von Nils

Denise Munding und Nils Dwortzak schwelgen im absoluten Liebesglück! Das Bauer sucht Frau-Paar ist nicht nur verlobt, sondern durfte im November auch seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Inzwischen haben sich die beiden gut an den Alltag mit ihrer Tochter gewöhnt. Ihre Geburt hat aber auch scheinbar Denise' und Nils Beziehung noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben: Die Pferdewirtin widmete ihrem Partner nun rührende Worte!

Auf Instagram teilte die Nordrhein-Westfälin ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem zu sehen ist, wie sie und Nils sich küssen. "Eine Beziehung baut man nicht in Tagen, Wochen oder Monaten auf, sondern in ganz bestimmten Momenten", betonte Denise in der Bildunterschrift. Diese liebevollen Zeilen ließ ihr Verlobter nicht unkommentiert: "Ich liebe dich, mein Schatz."

Kurz nach der Geburt hatte Denise auch ihrem Baby eine kleine Liebeserklärung gemacht. "Wir sind unendlich dankbar, dich als Geschenk bekommen zu haben und werden unsere grenzenlose Liebe in dein Leben stecken", schrieb sie in einem Instagram-Post. Sie wolle die Kleine ihr Leben lang beschützen.

Anzeige

Instagram / denise_munding Denise Munding mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / denise_munding Denise Munding und Nils Dwortzak mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / denise_munding Denise und Nils mit ihrer Familie an Weihnachten 2022

Anzeige

Was sagt ihr zu Denise' Worten? Voll niedlich! Mir persönlich zu kitschig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de