Jersey: Was bedeutet "Bauer sucht Frau"-Denise' Babyname?

Was steckt hinter dem Namen von Denise Munding und Nils Dwortzaks Tochter? Die ehemaligen Bauer sucht Frau-Teilnehmer sind im November des vergangenen Jahres Eltern eines Mädchens geworden: Die kleine Jersey hat das Licht der Welt erblickt. Einige Fans hatten bereits angemerkt, dass sich Jersey wie ein Tiername anhört. Das ist auch nicht ganz abwegig: Denise und Nils haben ihrer Tochter nach einer Kuhrasse benannt!

"Jersey heißt Jersey, weil unsere Lieblingskuhrasse die Jerseys sind", verriet Denise im Gespräch mit RTL. Die Tiere seien aufgeweckt und neugierig: "Das hat gepasst wie die Faust aufs Auge." Denn auch ihre Tochter sei so. "Unsere kleine Jersey ist jetzt knapp vier Monate alt und ich würde sagen, von Tag zu Tag verändert sich da immer irgendwas neu", schwärmte die Nordrhein-Westfälin. Das kleine Mädchen wolle immer draußen sein: "Jersey ist einfach einzigartig. Sie ist zu jedem Menschen freundlich. Sie fängt bei keinem das Heulen an. Sie ist so unkompliziert."

An den Alltag mit einem Baby musste sich die Pferdewirtin, die bereits einen Sohn im Teenager-Alter hat, erst mal wieder gewöhnen. Im Februar hatte sie aber in ihrer Instagram-Story erzählt: "Es wird von Tag zu Tag besser." Es gebe viele Veränderungen – bis alles funktioniere, brauche es einfach etwas Zeit.

