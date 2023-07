"Bauer sucht Frau"-Denise von Bullen durch Luft geschleudert

Denise Munding erlebte einen schlimmen Unfall auf der Bullenweide! Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin hatte in den vergangenen Monaten ziemlich viel Pech. Zwar durfte sie Ende des vergangenen Jahres ihr zweites Kind auf der Welt willkommen heißen – doch weil ein Unbekannter vermutet hatte, dass sie deswegen ihre Tiere vernachlässigen würde, bekam sie Besuch vom Veterinäramt. Jetzt ist ihr eigener Bulle zur Gefahr geworden: Denise wurde durch die Luft geschleudert.

In ihrer Instagram-Story berichtete die 34-Jährige, dass sie ihre Kühe von der Weide holen wollte, aber ein Bulle sich ziemlich widerwillig gezeigt hatte: "Ich habe von seinem Kopf an meinen Oberschenkel einen so brachialen Tritt bekommen, dass ich wirklich drei Meter durch die Luft geflogen bin." Sauer sei sie auf das Tier aber nicht. Der Bulle habe sich ihrer Meinung nach nur erschrocken und deshalb so reagiert.

Nach dem Unfall musste Denise humpeln. Sie legte sich aufs Sofa und nahm Schmerztabletten. Dennoch war ihr offenbar zum Scherzen zumute. "Es ist schon nicht angenehm, wenn so ein zartes Rehlein mit knapp einer Tonne auf einen zukommt", erzählte sie im Nachhinein mit einem Augenzwinkern.

Instagram / denise_munding Denise Munding und Nils Dwortzak mit ihrem Baby

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise im Juli 2020

Instagram / denise_munding Denise Munding im Juli 2023 in Nordrhein-Westfalen

