Ging William unsensibel mit Harrys mentalen Problemen um?

Prinz Harry (38) erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen Bruder! In wenigen Tagen erscheinen seine Memoiren. In "Spare" berichtet der Royal von seinem Leben hinter den britischen Palastmauern. Laut Insidern soll das Buch noch heftiger werden als Harry und Herzogin Meghans (41) Netflix-Dokumentation. Besonders gegen Prinz William (40) teilt er mächtig aus. Nun wurde ein weiterer Ausschnitt aus Harrys Memoiren publik – und wieder kommt der Thronfolger nicht gut weg...

In "Spare" erinnerte sich Harry an eine Situation, in der sich William unangebracht verhalten haben soll. "Nach einer Rede, die nicht vermieden oder abgesagt werden konnte und bei der ich fast in Ohnmacht gefallen wäre, kam Willy hinter der Bühne auf mich zu. Lachend", behauptete der 37-Jährige. Demnach habe William seinen Bruder nicht unterstützt, sondern sich eher über ihn lustig gemacht. "Ich konnte mir nicht vorstellen, wie er so unsensibel sein konnte", erklärte Harry emotional dazu.

Derweil zeigen sich Fans und auch Experten über Harrys Handeln verwirrt. In seinen Memoiren kommt William augenscheinlich extrem schlecht weg. Dabei wollte sich der zweifache Vater mit seinem Bruder aber eigentlich versöhnen. "Er sollte sich entscheiden, was er wirklich will. Wir können annehmen, dass der Herzog von Sussex und Prinz William sich nach Erscheinung der Memoiren nur schwer wieder versöhnen können", stellte Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber GB News dazu klar.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2018

Getty Images Prinz Harry im September 2022

