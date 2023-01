Wegen Meghan: Prinz Harry wurde von William angegriffen!

Das hätte wohl niemand von dem sonst so disziplinierten Prinz William (40) gedacht! Sein Bruder Prinz Harry (38) hatte die Schauspielerin Meghan Markle (41) 2018 geheiratet. Die beiden hatten sich daraufhin vom Königshaus distanziert. Eine im Dezember erschienene Enthüllungsdoku des Ehepaares feuerte den Familienzwist erneut an. In einigen Tagen bringt der Wahlkalifornier zusätzlich seine Autobiografie raus. In dieser soll er darüber berichten, dass sein Bruder in einer Diskussion über seine Frau handgreiflich wurde!

The Guardian berichtet, dass der Rotschopf in seinen Memoiren behauptet, dass William 2019 in Harrys Haus in London auftauchte und den jüngeren Prinzen während eines hitzigen Gesprächs zu Boden "schlug". Der Prinz von Wales soll seine Schwägerin als "schwierig", "unhöflich" und "aggressiv" bezeichnet haben. Die Konfrontation sei so weit eskaliert, dass der Thronfolger den 38-Jährigen "am Kragen packte, [seine] Halskette zerriss und [ihn] zu Boden schlug."

Vor einigen Tagen hatte eine Quelle gegenüber der Sunday Times gemeint, dass das Buch schockierender sein wird als die Netflix-Produktion. "Im Allgemeinen denke ich, dass das Buch schlimmer für sie sein wird, als die königliche Familie es erwartet", hatte der Insider behauptet. "Alles wird offen gelegt. Charles (74) kommt besser aus der Sache heraus, als ich erwartet hatte, aber es ist besonders hart für William, und sogar Kate (40) bekommt eine ziemliche Breitseite ab", hatte der Informant ergänzt.

