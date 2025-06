Wegen Prinz Harry: Prinz William hat sich stark verändert

Prinz William (43) hat eine beachtliche Veränderung durchgemacht, die offenbar mit seinem jüngeren Bruder Prinz Harry (40) zusammenhängt. Ein Freund des zukünftigen Königs äußerte sich in einem Beitrag von The Times zu dieser Entwicklung. Dabei verriet er, dass William nun in einem "gesünderen Zustand" sei. Die Beziehung der beiden Brüder hat in den letzten Jahren stark gelitten, insbesondere seit Harry gemeinsam mit seiner Frau Meghan Markle (43) Großbritannien verlassen hat. Die Quelle erklärte weiter: "Was mich in letzter Zeit am meisten überrascht hat, ist, dass er es einfach nicht mehr erwähnt."

Die Familie Windsor, die einst für ihren Zusammenhalt bekannt war, ist seit Harrys Abkehr von den royalen Pflichten und seinem Umzug in die USA stark auseinandergerückt. In der Vergangenheit soll William stark unter der angespannten Beziehung zu seinem Bruder gelitten haben. Der Freund kommentierte: "Früher hat ihn das Familienchaos sehr beschäftigt. Es war eine sehr enge Beziehung zwischen den beiden, und die Situation hat ihn wirklich aufgewühlt. Aber jetzt lässt er das überhaupt nicht mehr an sich heran." Diese Veränderung mag traurig erscheinen, doch sie wird als ein Schritt in eine emotional stabilere Richtung für William angesehen.

Als Brüder galten William und Harry einst als unzertrennlich, vor allem nach dem Verlust ihrer Mutter, Prinzessin Diana (✝36). In Interviews hatten beide immer wieder betont, wie wichtig ihnen diese besondere Bindung sei. Doch das Zerwürfnis in den letzten Jahren scheint tief zu sein. Während William sich auf seine Pflichten als Thronfolger und seine Familie fokussiert, geht Harry einen komplett anderen Weg, der auch mit einer Distanzierung von der königlichen Institution einhergeht. Für William bedeutet diese neue Herangehensweise offenbar, dass er innerlich zur Ruhe kommen und sich auf das Wesentliche konzentrieren kann und auch möchte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Harry und Prinz William

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William, Juni 2025

Getty Images Prinz Harry, im April 2025 in London