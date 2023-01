Wegen Betruges: "Real Houswives"-Star Jen Shahs Urteil steht

Jen Shah wandert hinter Gittern. Im November 2021 sorgte die Real Housewives-Bekanntheit für mächtig Aufsehen. Der Reality-TV-Star wurde von der Polizei gesucht. Aber warum? Bereits im März desselben Jahres hatte man Jen und ihren Assistenten Stuart Smith angeklagt und ihnen vorgeworfen, ein Telemarketing-Betrugssystem betrieben zu haben. Nun wurde der Fernsehpersönlichkeit der Prozess gemacht. Jen wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt!

Wie TMZ berichtete, ist heute das Urteil gegen die 49-Jährige gefallen. So habe das Gericht die Reality-TV-Darstellerin zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Hinzu kommen fünf Jahre, in denen ihr Freigang überwacht wird. Ihre Strafe antreten werde Jen voraussichtlich am 17. Februar in Texas. Bei der Verkündung des Urteils soll Jen sehr emotional gewesen sein. So habe die US-Amerikanerin sich für ihre Tat entschuldigt und ihren Fehler eingesehen.

Nach ihrer Festnahme vor zwei Jahren hingegen hatte der "Real Housewives"-Star noch seine Unschuld beteuert. Doch im Juli bekannte sie sich dann für schuldig. Im Gegenzug für ihr Geständnis habe die Staatsanwaltschaft einen Anklagepunkt gegen sie fallen lassen.

