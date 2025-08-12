Naomi Osaka kämpft sich als Mutter zurück auf Tennisplatz

Naomi Osaka (27) gewährt in ihrer neuen Dokumentation "Naomi Osaka: The Second Set" einen intimen Einblick in ihr Leben als Tennisspielerin und Mutter. Die Doku wird laut People ab dem 24. August exklusiv auf Premiere verfügbar sein. Sie zeigt, wie die vierfache Grand-Slam-Siegerin sich nach der Geburt ihrer Tochter Shai im Juli 2023 den Herausforderungen auf und abseits des Tennisplatzes stellt. "Ich bin mehr als nur eine Athletin", sagt Naomi emotional im Trailer und beschreibt die Geburt ihrer Tochter als einen Neubeginn in ihrem Leben. Produziert wurde das Projekt von Hana Kuma und Nike und ist laut Naomi eine "Liebeserklärung" an ihre Tochter.

Die 27-Jährige gibt in dem Trailer zu, dass es eine Herausforderung ist, ihren Platz im Profi-Tennis wiederzufinden, vor allem nachdem sie körperliche Zweifel überwinden musste. Szenen zeigen sie, wie sie auf dem Platz alles gibt und ihre Rückkehr vorbereitet. "Ich glaube, ich werde richtig hart kämpfen müssen", erklärt sie entschlossen. In einem Interview mit InStyle sprach Naomi auch offen über die Schwierigkeiten ihrer Schwangerschaft, die unter anderem von einer bakteriellen Infektion und einer anstrengenden, über zwölf Stunden langen Geburt geprägt war. Trotz alledem beschreibt sie die Zeit mit ihrer Tochter als erfüllend und sieht in der neuen Lebensphase eine Stärke, die sie mit anderen Müttern teilen möchte. "Manche sagen, sie hat meine Karriere beendet, aber für mich hat sie meine Karriere erst begonnen", sagt sie.

Naomi hat in ihrer Karriere bereits Geschichte geschrieben. Als die erste asiatische Spielerin, die den Weltranglistenplatz Nummer eins erreichte, gewann sie unter anderem die US Open in 2018 und 2020 sowie die Australian Open in 2019 und 2021. Doch abseits all ihrer sportlichen Erfolge scheint die neue Rolle als Mutter einen ganz besonderen Platz in ihrem Leben einzunehmen. Naomis Mutter Tamaki Osaka erzählt im Trailer, dass Tennis von Anfang an ein wichtiger Bestandteil der Familie war, inspiriert von Legenden wie Serena (43) und Venus Williams (45). Jetzt zeigt ihre Tochter, dass eine Frau in jedem Lebensbereich stark sein kann – als Top-Athletin und als Mutter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Osaka im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Osaka, Tennisspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / naomiosaka Naomi Osakas Tochter, Juli 2023