Erfolgsgeheimnis? Seth Rogen sparte ersten Gehaltsscheck

Seth Rogen (43) hat in einem Interview über den Beginn seiner Karriere gesprochen und eine interessante Anekdote zu seinem allerersten Gehaltsscheck preisgegeben. Der Schauspieler erinnerte sich, dass er den größten Teil seines ersten Einkommens sparte. "Ich habe mit meinem ersten Gehaltsscheck die Miete bezahlt. Ich habe viel davon gespart, weil ich nicht überzeugt war, dass ich jemals einen zweiten Gehaltsscheck bekommen würde", gab er gegenüber People zu.

Auch seine "Platonic"-Kollegin Rose Byrne (46) blickte zurück: Sie nutzte ihren ersten größeren Verdienst, um ihre Kreditkarte abzubezahlen, und beschrieb es als "game-changer". "Dieses erste Gefühl, einen Job zu bekommen, und man denkt: 'Oh mein Gott, okay, ich kann das Auto mieten. Ich kann die Sache machen.' Das ist ein Wendepunkt", schwärmte sie beim Gedanken an ihren ersten Gehaltsscheck.

Die beiden Schauspieler stehen aktuell gemeinsam für die zweite Staffel der Serie "Platonic" vor der Kamera, die am 6. August auf Apple TV+ gestartet ist. Die Comedy-Serie, bei der Seth und Rose nicht nur vor der Kamera stehen, sondern auch als ausführende Produzenten fungieren, erzählt die Geschichte zweier alter Freunde, die sich nach Jahren wieder annähern und gemeinsam die Herausforderungen des Erwachsenenlebens meistern. Fans mussten ganze zwei Jahre warten, bis die Fortsetzung erschien, da ursprünglich ein Anthologie-Format für die Serie geplant war. Diese Idee wurde jedoch verworfen, da die Chemie zwischen den Hauptdarstellern so gut ankam, dass die Geschichte der Charaktere weitergeführt wurde.

Getty Images Seth Rogen, Schauspieler

Getty Images Rose Byrne, Schauspielerin

Getty Images Seth Rogen und Rose Byrne, 2025

