Ein Jahr weniger Haft für "Real Housewives"-Star Jen Shah!

Sie kann aufatmen – zumindest ein wenig! Jen Shah, die im Rahmen von The Real Housewives of Salt Lake City bekannt geworden war, musste vor wenigen Wochen eine Haftstrafe antreten. Sie und ihr Assistent Stuart Smith sollen in der Vergangenheit ein Telemarketing-Betrugssystem betrieben haben und müssen für ihre Vergehen büßen. Doch jetzt wurde entschieden, dass der Reality-TV-Star wohl früher als gedacht wieder freikommen wird: Jens Haftstrafe wurde um ein Jahr verkürzt!

Wie Deadline berichtet, soll die 49-Jährige ab dem 30. August 2028 wieder auf freiem Fuß sein. Dementsprechend werde Jen also für fünfeinhalb anstatt sechseinhalb Jahre hinter Gittern sitzen. Ein Sprecher der schwarzhaarigen Beauty erklärt: "Ich sprach mit meiner Klientin via Telefon diese Woche – ihr geht es gut, doch wir hoffen natürlich trotzdem, sie so schnell wie möglich da rauszuholen. Sie soll wieder ein gemeinsames Leben mit ihrer Familie aufnehmen und dieses kriminelle Kapitel hinter sich lassen können."

Die Festnahme der Glamour-Lady während der Dreharbeiten zu "The Real Housewives of Salt Lake City" vor knapp zwei Jahren war das Gesprächsthema Nummer eins in der US-amerikanischen Unterhaltungsbranche. Ein Polizeibeamter habe dem Kamerateam und der Crew der TV-Show gegenüber geäußert: "Wir sind auf der Suche nach Jen Shah." Als Jens Cast-Mitglieder wie Heather Gay von der polizeilichen Suche nach ihrer Freundin gehört hatten, seien sie sichtlich geschockt gewesen.

