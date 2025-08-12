Das ist das erste Wort von Olivia Munns Tochter Méi June

Pure Freude bei Olivia Munn (45): Die Schauspielerin enthüllte kürzlich auf Instagram, welches erste Wort ihre zehn Monate alte Tochter Méi gesagt hat – und es ist "Mama"! In einem niedlichen Video sieht man die stolze Mutter, wie sie ihre Kleine dazu ermuntert, dieses besondere Wort noch einmal vor der Kamera zu sagen. "Ihr erstes Wort war Mama! Ich habe es zwar nicht auf Video, aber es stimmt", berichtet Olivia begeistert. In der Bildunterschrift schrieb die "Iron Man 2"-Darstellerin: "Malcolms erstes Wort war Dada, was Johns Herz zum Schmelzen brachte. Aber bei Méi habe ich heimlich gehofft, dass es Mama wird. Und das tat es!"

Für Olivia und ihren Mann John Mulaney (42), die Eltern von Méi und ihrem dreijährigen Sohn Malcolm, ist das Elternsein ein wildes Abenteuer. Das Paar, das sich 2021 kennenlernte und im Juli 2024 heiratete, spricht offen über die Herausforderungen und witzigen Momente ihres Familienlebens. Olivia hat selbstironisch verraten, dass sie eher der "Mrs. Doubtfire"-Typ in der Familie sei und nicht der strenge Part: "Ich finde es so lustig, wenn Malcolm zum Beispiel alle Blumen von der Tischplatte wirft!", erzählte sie zuletzt in einer Talkshow. John hingegen versucht, die Ordnung im Familienalltag aufrechtzuerhalten, was Olivia mit einem Augenzwinkern quittiert.

Die Ehe und das Kinderchaos der beiden Stars scheinen von viel Humor und Liebe geprägt zu sein. Olivia gibt offen zu, dass das Leben mit zwei kleinen Kindern sie vor völlig neue Herausforderungen stellt. "Es ist so ein Spaß, aber auch so verrückt – als hätte man plötzlich auf einem anderen Planeten gelandet", erklärte sie neulich in einem Interview. Egal ob kleine Wutausbrüche oder besondere Meilensteine wie das erste Wort – Olivia nimmt all diese Momente mit einem Lächeln und viel Gelassenheit. Und die Freude über das erste "Mama" von Töchterchen Méi wird ihr sicherlich noch lange im Gedächtnis bleiben.

Anzeige Anzeige

Instagram/oliviamunn Olivia Munn mit ihrer Tochter Méi June, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviamunn Olivia Munn mit ihrem Sohn Malcolm im Dezember 2024