Jen Shah bricht im Knast wegen Glückwünschen in Tränen aus!

Das stimmt Jen Shah emotional. Die The Real Housewives of Salt Lake City-Bekanntheit wanderte Anfang dieses Jahres ins Gefängnis. Der Grund: Sie und ihr Assistent Stuart Smith sollen ein Telemarketing-Betrugssystem betrieben haben. Deshalb muss sie nun die nächsten fünfeinhalb Jahre hinter Gittern verbringen, was ihr wohl auch auf das Gemüt schlägt: An ihrem 50. Geburtstag soll Jen wegen der Glückwünsche Tränen im Knast vergossen haben.

Das behauptet zumindest ihr Ehemann Sherrieff gegenüber People. So soll es die US-Amerikanerin total emotional gestimmt haben, dass sie ihren besonderen Tag hinter Gittern feiern muss und dennoch an sie gedacht wird – dadurch seien ihr sogar die Tränen in die Augen geschossen. "Ihr sollt wissen, dass Jennifer heute an diesem besonderen Tag mit Liebe überschüttet und getröstet wurde", versichert ihre bessere Hälfte den Fans und bedankt sich: "Wir sind dankbar für jeden einzelnen Menschen, der für uns betet, der uns schöne Gedanken schickt und der uns weiterhin bedingungslos liebt."

Dass Jen ihren runden Geburtstag im Gefängnis verbringen muss, hat Sherrieff überhaupt nicht kommen sehen. So gibt er zu: "Heute ist Jen 50 Jahre alt geworden. Ich muss mir eingestehen, dass wir noch nicht da sind, wo ich angenommen hatte, dass wir sein würden, wenn meine Frau 50 wird". Dennoch vertraue er immer noch darauf, dass das Ganze seinen Sinn und Zweck habe und sie bald wieder ihr Leben genießen können.

Anzeige

Instagram / therealjenshah Jen Shah und ihr Mann Sherrieff

Anzeige

Instagram / therealjenshah Jen Shah, US-amerikanischer Realitystar

Anzeige

Instagram / therealjenshah Sherrieff und Jen Shah im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de