2026 frei: Jen Shahs Haftstrafe zum dritten Mal verkürzt

Jen Shah trat im Februar 2023 eine sechsjährige Haftstrafe an. Grund für die Verurteilung des The Real Housewives of Salt Lake City-Stars war seine Beteiligung an einem landesweiten Telemarketing-Betrug, der vor allem ältere und schutzbedürftige Menschen ins Visier nahm. Wie Page Six berichtet, darf sie sich aber jetzt über eine weitere Reduzierung ihrer Strafe freuen: Aus den Unterlagen des Federal Bureau of Prisons geht hervor, dass die Reality-TV-Bekanntheit bereits am 3. November 2026 aus dem Bryan Federal Prison Camp in Texas entlassen wird – was bedeutet, dass sich ihre Haft um rund drei Jahre verkürzt.

Die 51-Jährige bekannte sich im Juli 2022 schuldig und begann nur wenige Monate später, ihre Strafe abzusitzen. Seither wurde das Haftende dreimal vorverlegt, zuletzt um über ein Jahr. Zu diesem Zeitpunkt berichtete Deadline, dass Jen nur fünfeinhalb statt sechseinhalb Jahre hinter Gittern sitzen müsse. "Ich sprach mit meiner Klientin via Telefon diese Woche – ihr geht es gut, doch wir hoffen natürlich trotzdem, sie so schnell wie möglich da rauszuholen. Sie soll wieder ein gemeinsames Leben mit ihrer Familie aufnehmen und dieses kriminelle Kapitel hinter sich lassen können", betonte ein Sprecher der US-Amerikanerin damals.

Der Skandal um die zweifache Mutter erregte 2021 weltweit mediale Aufmerksamkeit. Auch in einer Folge "The Real Housewives of Salt Lake City" wurde ihre Verhaftung zum Thema: Jen wollte sich eigentlich mit ihren Co-Stars auf einen Mädelstrip begeben, bekam jedoch einen Anruf und erklärte ihren Freundinnen, sie müsse aufgrund eines medizinischen Notfalls ihres Ehemannes Sharrieff Sr. ins Krankenhaus. Kurz darauf stieß die Polizei zu den Dreharbeiten dazu und ein Beamter erklärte: "Wir sind auf der Suche nach Jen Shah." Nur wenige Stunden später wurden der TV-Star und sein ehemaliger Assistent Stuart Smith festgenommen und wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt.

Instagram / therealjenshah Jen Shah im Februar 2022

Instagram / therealjenshah Jen Shah im Dezember 2022