Wow! Realitystar Jordan Brook flasht mit Body-Transformation

Jordan Brook ist kaum wieder zu erkennen! Bekannt wurde er mit der britischen TV-Serie The Only Way Is Essex: 2017 stand Jordan erstmals vor der Kamera, nachdem er gemeinsam mit dem ehemaligen Star der Show Megan McKenna (30) bei einem Date gesehen wurde. Doch nach nur einem Jahr verließ Jordan die Sendung wieder. Seitdem gewährt der Friseur seinen Fans im Netz regelmäßig Einblicke in sein Leben – wie auch jetzt: Scheinbar hat Jordan seine Neujahrsvorsätze etwas früher umgesetzt!

In mehreren Storys auf Instagram teilte der Realitystar seine beeindruckende Body-Transformation mit seinen Fans. Die beiden Oben-ohne-Schnappschüsse, die scheinbar im Abstand von mehreren Monaten aufgenommen wurden, zeigen deutliche Unterschiede: Auf dem zweiten Pic stechen vor allem das Sixpack und die durchtrainierten Schultern der TV-Bekanntheit hervor. "2023 geht es weiter", schrieb Jordan stolz zu der sportlichen Aufnahme.

Auch sonst scheint es für den Hottie gut zu laufen: Erst vor wenigen Tagen machten Jordan und die Geordie Shore-Bekanntheit Sophie Kasaei ihre Liebe zueinander öffentlich. "Gerade als ich die Liebe aufgeben wollte, bist du in mein Leben getreten und hast mir gezeigt, was ein wahrer Gentleman und echte Liebe ist", schrieb die 33-Jährige zu einem Turtelvideo auf der Social-Media-Plattform.

Anzeige

Backgrid / ActionPress Jordan Brook im September 2022

Anzeige

Instagram / jordanbrook11 Jordan Brook, Realitystar

Anzeige

Instagram / jordanbrook11 Jordan Brook und Sophie Kasaei im Dezember 2022

Anzeige



