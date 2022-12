Sophie Kasaei macht Beziehung mit Jordan Brook offiziell!

Sophie Kasaei zeigt ihr Liebesglück nun endlich im Netz! Schon Anfang November machten Gerüchte um eine neue Beziehung im Leben der Geordie Shore-Bekanntheit die Runde. Ein Insider plauderte aus, dass die britische Reality-TV-Teilnehmerin mit dem The Only Way Is Essex-Star Jordan Brook liiert sein soll. Jetzt will sie ihr Glück auch endlich mit ihren Followern teilen: Im Netz machte Sophie ihrem Jordan eine Liebeserklärung und bestätigte damit die Beziehung!

Via Instagram teilte die 33-Jährige ein Video, in dem sie und Jordan in verschiedenen Szenarien turtelnd zu sehen sind. Dazu schrieb Sophie emotionale Zeilen: "Gerade als ich die Liebe aufgeben wollte, bist du in mein Leben getreten und hast mir gezeigt, was ein wahrer Gentleman und echte Liebe ist." Dank ihm sei sie nun das glücklichste Mädchen auf der ganzen Welt. "JB, ich liebe dich", beteuerte die Influencerin in dem Beitrag.

Ihre "Geordie Shore"-Kollegen freuen sich aus ganzem Herzen für Sophie. James Tindale schrieb beispielsweise in der Kommentarspalte: "Du hast es verdient, Sophie. Ich freue mich, dich so glücklich zu sehen. Ich freue mich darauf, ihn zu treffen." Holly Hagan (30) wiederum freut sich bereits auf Doppeldates.

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei, ehemalige "Geordie Shore"-Teilnehmerin

Instagram / sophiekasaei_ Jordan Brook und Sophie Kasaei, britische Reality-TV-Stars

