Auffälliger Ring: Sophie Kasaei entfacht Verlobungsgerüchte!

Sophie Kasaei und ihr Freund Jordan Brook heizen mit einem recht verdächtigen Foto die Gerüchte um eine Verlobung an! Auf Instagram teilt die Geordie Shore-Bekanntheit nämlich einen Schnappschuss mit ihrem Liebsten, auf dem sich beide sehr verliebt auf einem Balkon küssen. "Mein JB, mein Ein und Alles. Der Mann, der mit so viel Freude, Liebe und Glück in mein Leben gekommen ist!", schwärmt sie und fügt außerdem hinzu: "Mein Partner in Crime und der Mann, der mich zum Lachen bringt, bis mein Bauch schmerzt. Ich liebe dich!"

Diese Liebesbekundung und das dazugehörige Bild mit dem funkelnden Ring an Sophies Finger lösen bei den Fans daraufhin eine regelrechte Welle der Begeisterung aus: Zahlreiche Follower sprechen das Thema Verlobung an. "Ich wünschte, er würde dir endlich einen Antrag machen!", bemerkt ein User und ein weiterer Nutzer kommentiert: "Er muss dich heiraten! Ende! Perfektes Paar!" Die Beauty bearbeitet jedoch den Text zu ihrem Beitrag kurz darauf und stellt klar, dass es noch nicht zu einer Verlobung gekommen ist: "Übrigens – ich bin nicht verlobt. Ich habe nur den Ring an diesem Finger getragen, um ihn ins Universum hinauszutragen!"

Bereits im vergangenen Jahr machte das Paar den Anschein, als wäre es nicht nur verlobt, sondern bereits verheiratet. In den Kommentaren zu einem heißen Foto, in dem sich die 34-Jährige in einem sexy Latex-Badeanzug präsentierte, stach nämlich eine Bemerkung auf der Plattform besonders hervor – die ihres Schatzes Jordan! Dieser betitelte seine Freundin damals mit folgenden Worten: "Das ist meine Ehefrau, genau dort!" Zu diesem Zeitpunkt trug der TV-Star jedoch keinen Ring am Finger und die Gerüchte lösten sich genauso schnell in Luft auf, wie sie gekommen waren.

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei und Jordan Brook im September 2023

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei, britischer Realitystar

