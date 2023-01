Nach zwei Monaten: Ist Sophie Kasaei mit Jordan verlobt?

Gehen sie etwa den nächsten Schritt? Im November des vergangenen Jahres hatten erstmals Gerüchte die Runde gemacht, dass Sophie Kasaei wieder verliebt sei. Im Dezember bestätigte die Geordie Shore-Bekanntheit dann, dass sie vergeben ist. Der neue Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter. Sophie ist mit dem The Only Way Is Essex-Star Jordan Brook liiert. Und es scheint, als wäre er für sie der Mann fürs Leben. Die Reality-TV-Bekanntheit deutete jetzt im Netz an, dass sie und Jordan verlobt sind.

Mit einem Clip von ihrem Liebsten, den sie in ihrer Instagram-Story teilte, brachte die 33-Jährige die Gerüchteküche jetzt mächtig zum Brodeln. "Ich habe meinen Hochzeitssänger und Ehemann ausgewählt", schrieb der TV-Star zu dem Video, in dem Jordan sein Gesangstalent unter Beweis stellt. Hat das Paar etwa den nächsten Schritt gewagt und sich verlobt?

Zu den Gerüchten geäußert haben sich Sophie und Jordan bislang nicht. Doch die beiden scheinen glücklicher denn je zu sein. "Gerade als ich die Liebe aufgeben wollte, bist du in mein Leben getreten und hast mir gezeigt, was ein wahrer Gentleman und echte Liebe ist", hatte die gebürtige Britin im Dezember geschwärmt.

Anzeige

Instagram / sophiekasaei_ Jordan Brook und Sophie Kasaei, UK-Stars

Anzeige

Instagram / sophiekasaei_ Jordan Brook und Sophie Kasaei, britische Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / jordanbrook11 Jordan Brook und Sophie Kasaei im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de