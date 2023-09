Haben "Geordie Shore"-Sophie Kasaei und Jordan geheiratet?

Haben etwa schon die Hochzeitsglocken geläutet? Nach wochenlangen Gerüchten hatte Sophie Kasaei im Dezember vergangenen Jahres bestätigt, dass sie und der The Only Way Is Essex-Star Jordan Brook ein Paar sind. Seitdem teilt die Geordie Shore-Bekanntheit hin und wieder mal niedliche Pärchenfotos, mit denen sie ihre Fans begeistert. Nun wirft ein Kommentar unter einem ihrer Beiträge allerdings Fragen auf: Sind Sophie und Jordan etwa schon verheiratet?

Die TV-Bekanntheit teilt auf Instagram ein Bild, auf dem sie in einem schwarzen Latex-Badeanzug mit Cut-outs posiert und ihre durchtrainierte Figur gut in Szene setzt. "Meine Kurzhaar-Ära", schreibt die Beauty zu dem Foto. Dieser sexy Schnappschuss scheint wohl besonders ihrem Partner Jordan zu gefallen, so kommentiert er: "Das ist meine Ehefrau genau dort." Bedeutet das etwa, dass die beiden Realitystars schon geheiratet haben? Denn von einem Ring an ihrem Finger fehlt auf dem Schnappschuss jede Spur.

Bereits Anfang dieses Jahres deutete Sophie an, dass sie und Jordan sich verlobt haben, indem sie ein Video in ihrer Story teilte, in dem der Hottie sang. "Ich habe meinen Hochzeitssänger und Ehemann ausgewählt", heizte die Beauty die Verlobungsgerüchte an.

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei, britischer Realitystar

Instagram / jordanbrook11 Jordan Brook und Sophie Kasaei

Instagram / sophiekasaei_ Jordan Brook und Sophie Kasaei im Juli 2023

