Vereinswechsel: Romeo Beckham spielt jetzt für Brentford B!

Romeo Beckham (20) schnuppert in einen anderen Verein rein. Schon von klein auf folgte der Promispross den Spuren seines Vaters. Im Alter von zwölf Jahren schloss sich der Sohn von David Beckham (47) der Jugendgruppe des FC Arsenal in London an. Im Februar 2021 wurde der Nachwuchssportler dann Teil des Vereins Inter Miami. Jetzt steht für den Fußballer ein erneuter Tapetenwechsel an: Romeo hat zu Brentford B gewechselt!

Auf der Website des Fußballclubs meldete sich der 20-Jährige mit einem Statement zu Wort. "Ich bin sehr stolz und glücklich, hier zu sein", freute sich der Sohn von Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (48). "Ich bin anfangs hierher gekommen, um mich in der Vorsaison fit zu halten. Dann kam die Chance, hierher ausgeliehen zu werden und ich war noch nie so aufgeregt", teilte Romeo überglücklich mit. Bis zum Ende der laufenden Saison werde er für Brentford B auf dem Platz stehen.

Und auch der Cheftrainer des Vereins, Neil McFarlane, könnte nicht glücklicher sein. "Wir sind absolut begeistert von Romeo, seit er bei uns ist", schwärmte er. Der Nachwuchssportler habe sich gut in die Gruppe eingefügt und sei ein wichtiger Teil von ihre geworden. "Ich mag seine Ansprüche und die Art und Weise, wie er sich auf und neben dem Spielfeld verhält", betonte der Trainer weiter.

Anzeige

Getty Images Romeo Beckham im Januar 2022

Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seinem Vater David

Anzeige

Getty Images Romeo Beckham, Fußballer

Anzeige

Denkt ihr, Romeo wird sich in seinem neuen Verein noch verbessern? Ja, auf jeden Fall! Nee, zumindest nicht sonderlich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de