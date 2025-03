Selten: Romeo Beckham und seine Kim Turnbull knutschen innig

Romeo James Beckham (22) und Kim Turnbull zeigten sich am Mittwoch in London von ihrer romantischen Seite – das zeigen Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen. Vor dem Bahnhof St. Pancras International verabschiedete der Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49) seine Freundin mit einem leidenschaftlichen Kuss. Romeo war lässig in einem grauen Hoodie mit Jogginghose und Sneakers unterwegs und fuhr Kim in seinem luxuriösen Land Rover vor. Sie trug einen schimmernden Mantel über einem schlichten schwarzen Outfit und war mit einer großen Reisetasche sowie zwei oversized Designer-Handtaschen von Balenciaga bepackt.

Bereits in den vergangenen Wochen hatten Romeo und Kim ihren Fans Einblicke in ihre noch junge Beziehung gewährt. Zum Valentinstag überraschte Romeo seine Follower mit einem Instagram-Post, in dem er seine Kim liebevoll umarmte und schrieb: "Ich liebe dich so sehr". Auch Kim teilte romantische Schnappschüsse von ihrem gemeinsamen Frühstück – inklusive liebevoll dekorierter Köstlichkeiten. Zuvor hatten die beiden eine romantische Reise auf die Turks- und Caicos-Inseln genossen, wo Kim mit ihrem Bikini-Look am Strand glänzte. Im Urlaub mit der neuen Freundin wurde deutlich, wie eng Kim bereits mit Romeos Familie ist: Ein Selfie zeigte sie recht vertraut mit seiner Schwester Harper.

Doch Romeo ist bei dem Paar nicht der einzige, der von erfolgreichen Eltern unterstützt wird. Kim entstammt einer Künstlerfamilie: Ihr Vater, Alex Turnbull, war Musiker und DJ, ihre Großeltern waren ebenfalls renommierte Künstler. Romeo hat sich wie sein Vater David zunächst ebenfalls erfolgversprechend im Fußball versucht, konzentriere sich nun aber laut The Sun lieber auf seine Modekarriere. Zuvor war Kim mit Rocco Ritchie (24), Sohn von Madonna (66) und Guy Ritchie (56), liiert. Romeo wiederum datete vor seiner neuen Liebe die Fotografin Gray Sorrenti. Seit Mitte November 2024 ist die neue Beziehung der beiden Turteltauben offiziell bestätigt.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Kim Turnbull

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und seine Freundin Kim, Februar 2025

