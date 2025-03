Beckham-Brüder genießen Doppeldate in Paris mit Freundinnen

Romeo (22) und Cruz Beckham (20) befinden sich derzeit in Paris. Die zwei Söhne von Victoria (50) und David Beckham (49) sind allerdings nicht allein in der Stadt der Liebe unterwegs, sondern dürfen sich über die Gesellschaft ihrer Partnerinnen freuen. Paparazzi entdeckten sie gerade, als sie sich auf den Weg zu einem Restaurant machten: Auf den Schnappschüssen ist Cruz Händchen haltend mit seiner Freundin und Sängerin Jackie Apostel zu sehen, während Romeo von seiner Liebsten Kim Turnbull begleitet wird.

Der Nachwuchs des einstigen Kickers und seiner Frau ist aber nicht nur aus Spaß in der französischen Hauptstadt. Die zwei Männer sind wohl vor allem da, um ihre Mama bei ihrer Modenschau anlässlich der Paris Fashion Week zu unterstützen. Victoria erhält außerdem Unterstützung von ihrem Ehemann. Die Designerin und David kamen allerdings schon vor einigen Tagen in Frankreich an. Am Dienstag gehörte das Paar nämlich zu den Gästen eines exklusiven Dinners im Louvre-Museum.

In der Familie Beckham ist Victoria aber mittlerweile nicht mehr die Einzige, die während der Fashion Week arbeitet. Romeo war erst kürzlich Teil der Mailand Fashion Week. Der 22-Jährige durfte als Model für die Luxusmarke Versace über den Laufsteg laufen und präsentierte dabei einen sehr auffälligen Look. Er trug ein silbernes Muskelshirt mit Mesh-Einsätzen, zu dem schwarze Plisseehosen sowie Lederstiefel kombiniert wurden.

ActionPress / Laurent VU / SIPA Romeo Beckham und Kim Turnbull im März 2025

Getty Images Victoria Beckham und David Beckham im März 2025

