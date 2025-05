So süß gratuliert Victoria David Beckham zum 50. Geburtstag

David Beckham feiert am heutigen Freitag seinen 50. Geburtstag – und seine Frau Victoria Beckham (51) lässt es sich nicht nehmen, diesen besonderen Tag gebührend zu würdigen. Aus diesem Anlass postet die Designerin gleich zwei herzerwärmende Videos auf Instagram. In ihrem ersten Post sieht man, wie das Ehepaar romantisch miteinander tanzt. Während die beiden schunkeln, läuft im Hintergrund der Song "Islands In The Stream" von Dolly Parton (79) und Kenny Rogers. "Mein bester Freund, Seelenverwandter und Tanzpartner fürs Leben", schreibt die Gattin des einstigen Fußballspielers dazu.

In dem zweiten Clip lässt Victoria das Leben des Geburtstagskinds Revue passieren. Es zeigt Szenen aus Davids Kindheit, den Anfängen ihrer Beziehung und schließlich ihrer ganzen Familie. Die niedlichen Aufnahmen kommentiert die Modemacherin mit den Worten: "Wenn ich mir dieses Video ansehe, denke ich: 'Wow, was habe ich für ein Glück!' Du bist alles, was ich mir erträumt habe und mehr. Alles Gute zum 50., David. Ich liebe dich und unsere wunderschöne Familie unendlich. Du machst mich komplett."

Die Familie war schon lange vor dem eigentlichen Geburtstag in Feierlaune. David, Victoria, Romeo (22), Cruz (20) und Harper (13) genossen bereits vor einem Monat eine gemeinsame Dinnerparty zu Ehren des Briten. Laut Daily Mail waren dabei nicht nur die Familienmitglieder anwesend, sondern auch A-Promis wie Schauspielerin Eva Longoria (50), Fußballer Lionel Messi (37) und NFL-Star Tom Brady (47).

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham

Instagram / victoriabeckham Die Beckham-Familie im März 2025

