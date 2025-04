Die Beckham-Brüder begeistern mit Fotos aus der Sauna

Romeo Beckham (22), Sohn von David (49) und Victoria Beckham (51), sorgte diese Woche mit einem Instagram-Posting für Gesprächsstoff. Der 22-Jährige teilte mehrere private Schnappschüsse, die sein Leben in den letzten Wochen dokumentieren. Besonders ins Auge fiel dabei ein Bild aus der Sauna, das ihn gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Cruz Beckham (20) und einem Freund zeigt. Romeo entschied sich, für das Foto oberkörperfrei zu posieren und seine muskulöse Statur zu präsentieren. Auffällig: Sein ältester Bruder Brooklyn Beckham (26) fehlte in der Bilderserie, was Gerüchte um ein angespanntes Verhältnis zwischen den Geschwistern erneut anheizte.

Berichten zufolge soll es zwischen Brooklyn, der seit 2022 mit Nicola Peltz (30) verheiratet ist, und Romeo Spannungen geben. Grund dafür sei angeblich Romeos Beziehung zur Londoner DJane Kim Turnbull. Laut Insidern von Page Six hatte Brooklyn in der Vergangenheit selbst Kontakt mit Kim, weshalb er die Beziehung seines Bruders kritisch sehe. Spekulationen, ob Kim und Brooklyn tatsächlich ein Paar gewesen seien, wies Cruz in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Kommentar entschieden zurück.

Die Familie Beckham ist sonst bekannt für ihre enge Bindung, doch Spannungen bleiben auch bei Prominenten nicht aus. Brooklyn, der inzwischen in Los Angeles lebt, und Romeo führen beide sehr unterschiedliche Leben. Während Brooklyn mit seiner Karriere als Koch und Designer beschäftigt ist, kümmert sich Romeo um ganz andere Dinge. 2024 hat er seine Fußballkarriere beendet, um sich einer Laufbahn in der Modebranche zu widmen. In der Vergangenheit waren die Brüder zwar für ihre gemeinsamen Auftritte bekannt, doch mit ihren individuellen Wegen scheinen sie sich mittlerweile mehr auf ihre eigenen Ziele und Beziehungen zu konzentrieren. Die Frage, ob die Brüder ihre vermeintlichen Differenzen beilegen, bleibt vorerst offen. Für Fans der glamourösen Familie wäre das sicherlich wünschenswert.

https://www.instagram.com/p/DIRvlHkuPlG/?img_index=2 Romeo Beckham, Cruz Beckham und ein Freund in der Sauna

Getty Images / Claudio Lavenia, Getty Images / Vittorio Zunino Celotto, Getty Images / Vivien Killil Collage: Romeo Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham und Kim Turnbull

