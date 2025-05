Kim Virginia Hartung präsentiert stolz ihren Verlobungsring

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) gehen den nächsten großen Schritt: Die beiden Reality-TV-Stars sind verlobt und lassen die Welt an ihrem Glück teilhaben. Auf ihren Instagram-Accounts zeigen Kim und ihr Partner jetzt stolz ihren funkelnden Verlobungsring. Dazu teilt sie nicht nur romantische Fotos vom Abend der Verlobung, sondern auch emotionale Worte, die sie an ihren frisch gebackenen Verlobten richtet. Sie schwärmt liebevoll: "Wer uns anschaut, sieht zwei Gegensätze. Wer uns kennt, weiß: Wir sind aus demselben Stoff gemacht. Im Herzen gleich. Wild, neugierig, frei. Wir denken gleich, fühlen gleich, träumen gleich." In dem langen Text erzählt sie auch: "Wir waren nie dafür gemacht, so zu sein, wie andere es erwarten. Und genau darin liegt unsere größte Stärke."

Die beiden setzen auf Offenheit und lassen sich von der Außenwelt nicht beirren – ihre Liebe steht bei ihnen im Mittelpunkt. Kim gibt in ihrem emotionalen Post preis, dass die beiden nicht dem klassischen Pärchen-Klischee entsprechen, sondern ihr eigenes Abenteuer leben. Sie schreibt weiter: "Wir leben laut, lieben ehrlich und lachen dort, wo andere längst aufgegeben hätten." Besonders süß: Am Ende der Liebeserklärung geht sie auch darauf ein, dass bald "eine kleine Liebe" dazukommt – Kim erwartet gerade ihr erstes Kind mit Nikola. Dass sie mit ihrer Beziehung schon öfter für Aufregung in der Online-Welt gesorgt haben und ständig der Fokus von Gerüchten sind, scheint sie als Paar wenig zu interessieren. Denn, wie Kim weiter schreibt: "Aber während das Internet diskutiert, leben wir einfach weiter."

Der Heiratsantrag kam für die große Community rund um Kim und Nikola recht überraschend. Kurz vor der Verlobung hatten sie mehrfach Aufmerksamkeit erhalten, weil sie sich heftig gestritten hatten. Kim wandte sich mehrfach unter Tränen ans Internet, schilderte, wie es zwischen den beiden "richtig gekracht" hatte. Einmal ließ Nikola seine Verlobte während ihres Aufenthaltes in Australien einfach in ihrem Hotelzimmer sitzen, während er einfach verschwand. Doch die Streitigkeiten scheinen jetzt hinter ihnen zu liegen. Nikola schrieb in seiner eigenen Liebeserklärung an Kim: "Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Mit dir fühlt sich einfach alles richtig an. Meine beste Freundin und Frau!"

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im März 2025

