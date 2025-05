Bert Wollersheim und Ex Ginger knutschen trotz der Trennung

Bert Wollersheim (74) sorgte am 1. Mai gemeinsam mit Ex-Frau Ginger Wollersheim für Aufsehen beim Bild-Renntag in Willich. Nur wenige Wochen nach ihrer offiziellen Trennung zeigten sich die beiden überraschend vertraut: Sie stiegen Arm in Arm aus dem Wagen, posierten zusammen auf dem roten Teppich und tauschten Küsschen aus – ganz so, als hätte es das Liebes-Aus niemals gegeben. Das Ex-Paart wohnt aktuell sogar wieder unter einem Dach. Ginger schläft zumindest zeitweise noch im einstigen Liebesnest auf Berts Ranch, auch wenn die beiden betonten, in getrennten Zimmern zu übernachten.

Zu ihrer ungewöhnlichen Freundschaft äußerte sich Ginger offen und erklärte gegenüber dem Blatt, dass sie und Bert "trotzdem noch verheiratet und gut befreundet" seien. Der frühere Rotlichtkönig begründet das Zusammenleben ganz pragmatisch: Ginger habe noch einen großen Teil ihrer Sachen dort. Offenbar gibt es weiterhin eine enge Verbindung – auch zu Berts Sohn Alain, mit dem die 38-Jährige nach wie vor besten Kontakt pflegt. Auch den neuen Mann an Gingers Seite will Bert in Kürze persönlich kennenlernen und zeigte sich dabei entspannt: "Der scheint kein Vollpfosten zu sein." Dennoch bleibt nicht alles harmonisch: "Wir haben schon im Auto auf dem Weg hierher wieder gestritten", gab Ginger lachend zu.

Auch gesundheitlich hat sich bei Bert in letzter Zeit viel verändert. Nach einem Schlaganfall 2022 und einem Herzinfarkt 2024 hat er erkannt, dass die wilden Partynächte seiner Ex nicht mehr zu ihm passen. Bert betonte, dass er ein entschleunigtes Leben bevorzugt, während Ginger das Abenteuer und das Nachtleben liebt – eine Erkenntnis, die schließlich unter anderem zur einvernehmlichen Trennung führte. Für Bert ist aktuell klar: "Ich bin froh, dass ich gerade allein sein darf." Sollte eine neue Liebe infrage kommen, müsse sie aber genauso entspannt durchs Leben gehen wie er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ginger Costello-Wollersheim und Bert Wollersheim, September 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim im Dezember 2023

Anzeige Anzeige