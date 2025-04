Spannungen: Brooklyn Beckham wird auch Davids 50. verpassen

David Beckham (49) feiert am 2. Mai seinen 50. Geburtstag und plant dazu eine große Feier. Doch ob sein ältester Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) daran teilnehmen wird, soll wohl nicht so sicher sein. So berichten Insider aus dem Umfeld der Familie gegenüber Mirror nun von Spannungen, die seit Monaten zwischen Brooklyn und dem Rest der Beckham-Familie bestehen sollen. Ein Streit direkt soll es zwischen Brooklyn und seinen Eltern nicht geben – jedoch soll er Probleme mit der Freundin seines jüngeren Bruders Romeo (22) haben.

Grund für die Spannungen soll Kim Turnbull sein – mit der Romeo seit einem halben Jahr zusammen ist. Doch das Model soll zuvor auch Madonnas (66) Sohn Guy Ritchie (56), Brooklyns guten Freund, gedatet haben – deshalb missbilligt Brooklyn die Beziehung zu Romeo wohl. Diese alte Geschichte sorgte wohl für Diskussionen zwischen den Brüdern. "Es hat einen riesigen Streit gegeben. So wie die Dinge stehen, wird Brooklyn nicht zu Davids Party kommen. Es muss etwas Drastisches passieren – es muss eine Art Intervention geben", berichtet eine Quelle dem Magazin weiter.

Es sind zudem nicht die ersten Streit-Schlagzeilen, die Brooklyn schreibt. Bereits seit seiner Hochzeit mit Nicola (30) im Sommer 2022 ist es wohl kompliziert. Damals soll sich Victoria an ihrem großen Tag in den Vordergrund gespielt haben – dieser Zoff gilt aber eigentlich längst als besiegelt. Den Geburtstag seiner Mutter verpasste Brooklyn vor wenigen Tagen aber dennoch. So fehlte er bei den Feierlichkeiten, weil er am Coachella-Festival teilnahm. Zudem fiel auch auf, dass er und seine Frau der Modedesignerin nicht auf Social Media zum Geburtstag gratulierten. Derweil widmete David ihr liebevolle Zeilen zu Throwback-Fotos – auch Romeo sowie Cruz (20) dachten ebenfalls an ihre Mutter.

Spread Pictures / MEGA Romeo Beckham und Kim Turnbull, März 2025

Getty Images Cruz Beckham, Nicola Peltz-Beckham, Victoria Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham

