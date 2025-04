Romeo Beckham spricht nicht mit Bruder Brooklyn wegen Kim

Zwischen Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Romeo Beckham (22) soll es derzeit heftig kriseln. Die Brüder sprechen laut Insidern nicht mehr miteinander – Grund dafür ist offenbar Romeos Freundin Kim Turnbull. Wie TMZ erfahren hat, soll die DJane vor einigen Jahren eine kurze Romanze mit Brooklyn gehabt haben, bevor sie sich Romeo zuwandte. Zwar ist Brooklyn heute glücklich mit seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) verheiratet, doch die Familie zweifelt angeblich an den wahren Absichten von Kim in ihrer Beziehung mit Romeo. Ihren Ärger brachten Brooklyn und Nicola besonders deutlich zum Ausdruck, als sie sowohl David Beckhams (49) Geburtstag als auch Victoria Beckhams (50) letzte Modenschau demonstrativ mieden.

Die Spannungen zwischen den Söhnen von David und Victoria Beckham sollen seit Dezember vergangenen Jahres zugenommen haben, wie Quellen berichten. Während Romeo und Kim immer öfter öffentlich gemeinsam auftreten – zuletzt waren sie mit David und Victoria bei einem Fußballspiel in Los Angeles zu sehen –, ziehen sich Brooklyn und Nicola weiter zurück. In einem Instagram-Beitrag zum Geburtstag ihres Vaters erwähnte Romeo alle anwesenden Familienmitglieder und deren Partner, ließ dabei Brooklyn und Nicola außen vor. "Familie ist alles", schrieb er unter dem Beitrag. Insider betonen jedoch, dass Brooklyn keine bösen Gefühle gegen seinen Bruder selbst hege, sondern lediglich Kim in ihrer Rolle an Romeos Seite kritisch sehe.

Kim scheint im Haus der Beckhams allerdings viel Unterstützung zu haben: Sowohl David als auch Victoria sollen sie als positiven Einfluss auf Romeo sehen. Die Beziehung zwischen Brooklyn und Romeo war früher sehr eng, wie mehrere Quellen bestätigen – und viele in ihrem Umfeld sind nun ratlos, ob und wie der Streit innerhalb der Familie beigelegt werden kann. Brooklyn lebt derzeit mit Nicola in Los Angeles, während Romeo sich weiterhin in London bei seinen Eltern aufhält – eine räumliche Distanz, die den ohnehin angespannten Familienfrieden sicher nicht erleichtert.

ActionPress / Laurent VU / SIPA Romeo Beckham und Kim Turnbull, März 2025

Getty Images Mia Regan, Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria sowie Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

