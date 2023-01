Dwayne Wades Ex kämpft weiter gegen Trans-Outing der Tochter

Seine Ex-Frau gibt nicht auf. Dwayne Wade (40) teilt sich mit seiner einstigen Ehefrau Siohvaughn Funches zwei Kinder. Vor gut zwei Jahren machte eins öffentlich, dass es transgender sei und von nun an weiblich gelesen werden möchte. Daraufhin ließ sie sich von Zion zu Zaya Wade (15) umbenennen – was ihr Vater auch stets unterstützte. Ihre Mutter ist jedoch strikt dagegen, da Zaya noch zu jung sei und geht gerichtlich gegen die Namens- und Geschlechtsänderung vor – nun reichte Dwaynes Ex erneut Dokumente für die Klage ein.

Wie RadarOnline berichtete, war Siohvaughns Anwalt am Freitag vor Gericht und reichte eine Kopie des Scheidungsurteils von 2011 ein, was ihre Klage stützen soll. Demnach müsse Dwayne nämlich "die wichtigsten Entscheidungen, die die Pflege, das Wohlergehen, die Aktivitäten, die Gesundheit, die Bildung und die religiöse Erziehung ihrer beiden Kinder betreffen", besprechen. Das habe der Basketball-Star nach dem Trans-Outing von Zaya missachtet.

Schon im August stellte Dwayne jedoch klar, dass er durchaus dazu befugt sei, die Namensänderung vornehmen zu dürfen. "Gemäß den Bestimmungen des endgültigen Sorgerechtsurteils hat Wade die volle Befugnis, Entscheidungen im Namen der antragstellenden Minderjährigen zu treffen und er ist nicht verpflichtet, die Zustimmung von Frau Funches-Wade einzuholen", hieß es in den Gerichtsdokumenten.

